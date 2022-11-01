Алкогольная и наркотическая зависимость является серьезным заболеванием, которое требует длительного лечения. Состояние ломки или абстинентного синдрома на фоне резкого прекращения употребления спиртного или наркотиков может привести к печальным последствиям. Вызов нарколога на дом поможет нормализовать самочувствие зависимого, устранить проявления интоксикации организма. Специалисты наркологического центра готовы выехать к пациенту в любое время и оказать экстренную медицинскую помощь.

Когда требуется вызов нарколога домой?

При алкоголизме или наркотической зависимости люди часто отказываются верить, что попали в беду. Они не хотят афишировать свое состояние, поэтому отказываются от лечения и посещения наркологического центра. Услуга вызова нарколога на дом в такой ситуации является наилучшим вариантом. Помощь медицинских работников с выездом может потребоваться в следующих случаях:

Во время выраженной абстиненции на фоне прекращения употребления спиртного или наркотиков.

При передозировке психотропными веществами.

В период обострения хронических заболеваний, появившихся на фоне зависимости.

Если у человека появился бред, галлюцинации, агрессия к окружающим.

Во время длительного алкогольного запоя.

Снятие наркотической ломки.

Для проведения кодировки от алкогольной или наркотической зависимости.

Специалисты клиники работают с пациентами круглосуточно без выходных и праздничных дней. Врач-нарколог приедет по вызову на дом, проведет необходимые процедуры, при необходимости мотивирует больного отправиться в стационар и продолжить лечение.

При ухудшении состояния зависимого, передозировке, ломке и абстинентном синдроме нельзя медлить, нужно срочно вызвать нарколога. В нашей частной наркологической клинике работают лицензированные и опытные специалисты. Для очищения организма они используют только проверенные и эффективные препараты. Состав детоксикационной капельницы подбирается индивидуально в зависимости от состояния и возраста пациента.

Этапы оказания услуг нарколога

Нарколог на дом в Москве помогает зависимым людям нормализовать состояние, которое наступает при регулярном приеме наркотиков или алкоголя. Специалист оказывает срочную помощь в следующей последовательности:

Осмотр больного, выяснение наличия хронических заболеваний.

Определение дозировки лекарственных растворов для очищающей капельницы.

Проведение процедуры, наблюдение состояния зависимого.

Мотивация пациента на продолжение лечения в наркологической клинике.

При вызове нарколога на дом цена за его услуги будет зависеть от используемых препаратов, стажа зависимости и возраста больного. Также имеет значение, как далеко придется ехать врачу по вызову.

Вызов нарколога на дом срочно и круглосуточно

Помощь может потребоваться в любое время, а терпеть состояния интоксикации до утра – задача не из лёгких. Не стоит мучиться, лучше сразу вызвать нарколога на дом. Дежурные наркологи приедут на вызов в любое время, как в будние дни, так и на выходных. Врач отправится на вызов сразу после вашего звонка. После осмотра он сразу начнёт лечение.

Преимущества услуги нарколог на дом

Профессиональная наркологическая помощь на дому проводится совершенно анонимно. Наша клиника гарантирует, что информация, полученная в ходе проведения процедур, не будет передаваться в сторонние организации. Специалисты выезжают по заявке оперативно на автомобиле без опознавательных знаков, и никто из соседей или окружающих не узнает о проблеме. Выезд нарколога на дом имеет несколько дополнительных преимуществ:

Человек получает медицинскую помощь в знакомой домашней обстановке, не испытывая стресса и волнения. С пациентом легче установить доверительные отношения. Присутствие родных и близких людей хорошо влияет на эмоциональное состояние больного. Разовый вызов врача обойдется недорого по сравнению с длительным лечением в стационаре. Индивидуальный подход позволяет быстро нормализовать состояние человека, устранить последствия интоксикации с помощью капельницы.

При необходимости квалифицированный нарколог выезжает к пациенту несколько раз, пока не улучшится его самочувствие. Услуга оказывается 24 часа в сутки. Для вызова специалиста достаточно просто позвонить по телефону или оставить заявку на нашем сайте. Следует помнить, что снятие абстиненции или похмелья только на время улучшает состояние зависимого. Человеку необходимо пройти курс лечения в стационаре, чтобы полностью избавиться от опасной зависимости.

Анонимная помощь

Большинство зависимых боятся обращаться за лечением к наркологу, поскольку не хотят общественной огласки и возможных проблем в карьере. Понимая это, наши врачи не фиксируют никаких персональных данных и не передают данные о прохождении лечения в другие учреждения. Мы гарантируем полную анонимность в процессе всей реабилитации.

Бесплатная консультация

Мы проводим первичную консультацию и беседу по выбору последующего лечения совершенно бесплатно. Это нужно для составления полной клинической картины и составления реабилитационной программы с учётом всех индивидуальных особенностей.

Недорого

Наркомания и алкоголизм неизбежно втягивают всех членов семьи в финансовую западню. Поэтому мы стараемся сохранять минимальные цены на все наши услуги. Оплату берём только за проводимые процедуры и использованные медикаменты. А необходимость того или иного лечения всегда обсуждаем с родными зависимого.

Сколько стоит вызов нарколога?

Как и другие болезни, наркотическая и алкогольная зависимость лучше поддаются лечению на ранних стадиях. Но одной из особенностей этого заболевания является непринятие наличия проблемы самим пациентом, он может до последнего ссылаться на сторонние факторы, и при этом продолжать употребление. Поэтому настолько важно не тратить время на бессмысленные уговоры и надежду, что всё само разрешится, а начинать действовать.

Когда зависимый не согласен самостоятельно ехать в наркологический центр или ему настолько тяжело, что он не может встать с кровати, то стоит обратиться платным услугам нарколога. Врач быстро приедет в любой район города, проведёт полный осмотр, окажет необходимую помощь и проконсультирует родных по вопросам дальнейшего лечения. Опытные специалисты найдут подход и уговорят любого зависимого начать борьбу с пагубной привычкой.

Вызов нарколога на дом по выгодной цене – это быстрый и действенный способ избавления от симптомов абстиненции и выведения из запоя. Специалист поставит капельницу со специальными препаратами, которые быстро попадут в кровь. Такой способ позволяет миновать систему пищеварения, которая из-за алкоголя страдает сильнее всего. Кроме того – это самый быстрый способ разнесения лекарств по организму. Как правило, пациент перестаёт ощущать симптомы интоксикации уже через час, а полное выведение токсинов происходит уже через 4-5 часов.